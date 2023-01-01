Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика1 января 2023 9:33

Украина повысила тариф на транзит нефти по "Дружбе" на 18,3%

Стоимость транспортировки с 1 января 2023 года выросла до 13,6 евро за тонну
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украина повысила стоимость транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

Украина повысила стоимость транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

Фото: REUTERS

Украина с 1 января 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию на 18,3%. Об этом сообщается на сайте российской компании "Транснефть".

Стоимость прокачки по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии увеличилась на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну.

Как писал сайт KP.RU, глава "Транснефти" Николай Токарев рассказал журналистам что получены заявки на прокачку нефти по трубопроводу “Дружба” от Польши и Германии на следующий год.

Напомним, в Белоруссии установлены новые тарифы на транспортировку нефти. В сообщении уточнялось, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны пересмотрело тарифы для юридических лиц на услуги по транспортировке нефти.

Ранее сообщалось, что Москва готова поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводной системе "Дружба" в Германию. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что соответствующий вопрос прорабатывался.