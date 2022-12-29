Новак заявил, что Россия поддержит заявку Казахстана на транзит нефти в Германию через "Дружбу" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что соответствующий вопрос прорабатывался.

«Да, этот вопрос прорабатывался», - заявил вице-премьер РФ, комментируя данные о заявке «Казтрансойл» и возможность транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» в Германию, отметив также, что сам лично на данный момент не слышал про подобные заявки от казахской стороны.

Напомним, на прошлой неделе, 21 декабря министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин рассчитывает на поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», уточнив, что уже обсудил этот вопрос с главой Минэкономики Казахстана. Незадолго до этого «Транснефть» сообщила, что приняла заявки на подачу черного золото по трубопроводу «Дружба» от Польши и Германии на следующий год.