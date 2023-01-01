Запад предупредили о серьёзной опасности против самого себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неконтролируемая поддержка украинской стороны рискует обернуться серьезной опасностью как для Запада, так и для демократии самой Украины, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.

Автор открыто раскритиковал власти США за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, обосновывая свою позицию тем, что президент Украины Владимир Зеленский практически уничтожил демократию в стране. Также Лаад указал на ограничения на свободу слова в СМИ и запрет любой оппозиции.

- В отличие от Байдена, Зеленский может произносить свои реплики правильно...Он даже выглядит соответствующим образом...Его актерская подготовка явно помогла ему. Но если копнуть глубже, то не видно никакой связи между его высказываниями и тем, что происходит на Украине,- отмечает в статье обозреватель.

Кроме того, без должного контроля над украинской поддержкой Запад рискует финансировать теракты против самого себя, поскольку оружие, предоставленное со стороны Вашингтона и рядом европейских стран, может оказаться в руках террористов.

- Если бы в Америки на самом деле были независимые правительственные агентства, то средства, выделяемые Украине, были бы отслежены... Если бы в США были честные СМИ, журналисты поставили бы перед властями вопрос об их безоговорочной поддержке боевых действий и безрассудных расходов. Они также потребовали бы дипломатического решения, - подытожил эксперт.

Ранее с требованием о тщательной проверке "каждого цента" американской финансовой помощи Украине публично выступила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин. Она считает, что Зеленский попросту пользуется тем, что США не установили никаких механизмом контроля выделенных Киеву денег.