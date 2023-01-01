Российские военные нанесли массированный удар по объектам изготовления беспилотников на Украине 31 декабря 2022 Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России 31 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины, которые изготавливают ударные беспилотники.

В результате удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников Украины. Об этом 1 января сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в районе населенного пункта Камышевка в ДНР был уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.

Также накануне официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу на Южнодонецком направлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Еще два формирования были разбиты в районе населенного пункта Никольское в ДНР.