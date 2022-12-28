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НовостиПолитика28 декабря 2022 12:12

ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ на Южнодонецком направлении

Там же российские войска ликвидировали более 70 украинских военных и наемников
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу на Южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Там же российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригаде ВСУ и иностранных наемников в районе города Угледар. В результате противник потерял более 70 человек, пять боевых бронированных машин и два пикапа, уточнил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Еще ще два формирования были разбиты в районе населенного пункта Никольское в ДНР.

До этого российские военные уничтожили три украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожье.