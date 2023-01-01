Патриарх Кирилл предупредил об угрозе крупномасштабной войны в мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отношения между странами за последние 10 лет регрессировали. Учитывая атмосферу взаимного недоверия, нарастает угроза полномасштабной войны. Об этом он сообщил во время своего выступления в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области.

- Сейчас мы находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс", - сказал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ также обратил внимание на то, что никогда человечество не обладало "такими страшными средствами уничтожения", что сейчас накоплено в арсеналах.

- Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты. Мы молимся о том, чтобы не было боевых действий, чтобы снова возобладал здравый смысл, - заключил предстоятель Русской церкви.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснял, что гражданам России не нужно считать украинцев врагами, а следует молиться за единство Руси. Он также отметил, что сейчас историческая Русь проходит сквозь тяжелые испытания. При этом он акцентировал внимание на том, что крайне важно, "чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг".