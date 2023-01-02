Армия РФ уничтожила большое скопление бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе проведения специальной военной операции России на Украине на Запорожском направлении артиллеристы РФ сумели уничтожить скопление украинской бронированной техники.

Информацию об этом распространил боец артиллерийской батареи ВС РФ, члены которой и наносили удар.

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — подчеркнул он. Слова передает российское информагентство РИА Новости. Известно, что российские военные выследили цель при помощи беспилотника, а после - уничтожили скопление боевой техники украинской армии.

Вооруженные силы РФ проводят военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главными целями СВО, по словам российского президента Владимира Путина (который первым публично и объявил о начале спецоперации) являются защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и одиозных украинских неонацистских формирований, а также денацификация и демилитаризация Украины.