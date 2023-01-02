Норвежский экономист Беккер: Россия справляется с санкциями Запада, благоадаря работе ЦБ

На Западе признали, что России удалось избежать тотального экономического коллапса в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ легко справляется с западными санкциями и поддерживает экономику России, благодаря успешным действиями Центробанка страны, доходам от продажи газа и успешному использованию опыта от предыдущих кризисов. Такое мнение публично высказал руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики, норвежский экономист Турбьерн Беккер.

«Первая причина — это доходы от продажи нефти и газа. Вторая причина — это действия российского Центробанка, который быстро справился с проблемами. Третья причина — это опыт предыдущих кризисов», — заявил эксперт журналистам шведского телеканала SVT.

Норвежский экономист полагает, что в 2022 году в стране присутствовала целая совокупность вышеназванных факторов, в связи с чем даже предполагать возможность наступления тотального финансового коллапса в России в целом (или в каких-либо регионах страны) было бы крайне сложно и практически невозможно.

Беккер добавил, что уже сейчас можно признать тот факт, что западные санкции против России своей цели не достигли, поэтому европейским лидерам следует подумать над обоснованностью продления действующих и введениях новых ограничений в отношении Москвы.