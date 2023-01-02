Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области

Из-за атаки беспилотника на энергообъект временно отключили электроэнергию в одном из поселков Фото: wikimedia.org

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз утром в понедельник, 2 января 2023 года.

"Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество".

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце декабря Минобороны РФ сообщило о сбитом ПВО беспилотнике Украины в Саратовской области над аэродромом "Энгельс". В результате падения обломков БЛА погибли трое военных, получив смертельные ранения.

Напомним, запущенные украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" беспилотники также были перехвачены средствами ПВО в начале декабря. В Министерстве обороны России сообщили, что в результате атаки трое российских военных погибли и еще четверо получили ранения.