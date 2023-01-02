Аналитик Юшков считает маловероятным ремонт "Северных потоков" в 2023 году

Эксперт не верит, что без серьезных изменений в политической обстановке Россия станет ремонтировать "Северные потоки" в 2023 году Фото: REUTERS

Ремонт газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток – 2", поврежденных в результате диверсии, в 2023 году видится маловероятным. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт выразил мнение, что на фоне терактов Россия пересмотрела свое отношение к взаимодействию с европейцами. Сейчас в приоритете создание газового хаба в Турции и ремонт выведенных из строя газопроводов в эту концепцию не укладывается, уверен аналитик.

"Теперь идея в другом: мы вывозим газ за границу России, в первую же нейтральную страну, и там мы будем передавать право собственности", - уточнил Юшков.

По его оценке, без существенной политической разрядки, скорее всего, Россия не будет пытаться восстановить газоснабжение по "Северным потокам".

Напомним, подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили "тренировки британских водолазов".

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость ремонтных работ на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" оценивается минимум в 500 миллионов долларов. Об этом сообщил оператор газопроводов с уточнением, что оценка причиненного ущерба продолжается.