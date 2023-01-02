Звезда "Мстителей" Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии

Джереми Реннер Фото: Кадр видео

Двукратный номинант на премию "Оскар" актер Джереми Реннер получил тяжелые травмы в результате несчастного случая. Об этом сообщает издание Deadline.

Представитель артиста подтвердил информацию. Он утверждает, что Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии после неприятного инцидента во время чистки снега.

По его словам, состояние Джереми Реннера "критическое, но стабильное". Также известно, что его доставили в медицинское учреждение по воздуху.

Джереми Реннер наиболее известен по роли Клинта Бартона "Соколиного глаза" в фильмах вселенной Marvel, в том числе в трех частях "Мстителей".

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце декабря США и Канаду накрыл так называемый взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур. Во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса. Ситуацию осложнил штормовой ветер со снегом.