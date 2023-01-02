На Донецком направлении за сутки уничтожено более 15 украинских военных Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении украинские войска за сутки потеряли более 15 человек личного состава, один танк и одну самоходную гаубицу AHS Krab, об этом сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная гаубица 155-мм (AHS Krab) и пять единиц бронированной и автомобильной техники», - сообщили в ведомстве.

Как уточняется, потери в живой силе противника составили более 15 человек.

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года вооруженные силы России уничтожили в ДНР мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, которые использовали украинские войска. Сообщалось, что возле населенного пункта Камышевка в ДНР уничтожен мобильный радиолокатор, а около города Артемовск в ДНР также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

29 декабря 2022 года российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении и ликвидировали три боевые бронемашины и пять пикапов.