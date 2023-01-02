Закачка газа в европейские хранилища в декабре 2022 года побила десятилетний рекорд

Европа ставит рекорды по закачке газа в подземные хранилища Фото: REUTERS

Закачка голубого топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в декабре 2022 года установила рекорд для этого месяца за все время наблюдений, которые велись с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Поступления в европейские ПХГ за последний месяц составили 2,55 млрд кубометров. При этом отбор голубого топлива в газотранспортную систему из ПХГ, наоборот, оказался минимальным за последние три года – 12,54 млрд кубов.

В итоге европейские хранилища к 31 декабря были заполнены на 83,33%, что на 13,46 процентного пункта выше средних значений на эту же дату за последние пять лет. Это объясняется теплой погодой в декабре, которая нередко была выше средних значений.

Как ранее писал сайт KP.RU, цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года снизилась на 48% относительно показателей в конце ноября и составила около 845 долларов за 1 тысячу кубометров. Главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах.