Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад ракет, способных нести ядерные заряды Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые способны нести ядерные заряды.

На кадрах Центрального государственного телевидения показано, как лидер КНДР вместе с дочерью посещает несколько больших ангаров, в которых размещены ракеты и тяжелая колесная военная техника.

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США пытаются создать "азиатскую версию НАТО", расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. Он уверен, что действия американцев связаны с желанием усилить давление на Пхеньян.

Ким Чен Ын отметил, что США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства на уровне постоянного размещения. Он заявил, что Северная Корея в ответ должна удвоить усилия к укреплению своей военной мощи, чтобы гарантировать суверенитет, безопасность и защиту интересов страны.

Ранее 19 ноября 2022 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Вместе с ним на полигоне была его дочь Ким Чжу Э.