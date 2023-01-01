Ким Чен Ын обвинил США в попытке создания "азиатской версии НАТО"

Ким Чен Ын Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пытаются создать "азиатскую версию НАТО", расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 1 января 2023 года. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР.

Лидер КНДР уверен, что действия американцев связаны с желанием усилить давление на Пхеньян.

"США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства на уровне постоянного размещения, а с другой стороны, основательно продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом "укрепления альянса", - подчеркнул Ким Чен Ын.

По его словам, Северная Корея в ответ должна удвоить усилия к укреплению своей военной мощи, чтобы гарантировать суверенитет, безопасность и защиту интересов страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР обсудили в ходе встречи ракетные пуски Северной Кореи и согласовали трехстороннее сотрудничество для наращивания регионального потенциала сдерживания. Об этом сообщил МИД Японии 31 декабря 2022 года.

Напомним, в течение 2022 года КНДР провела ряд испытаний ракет. В частности, 19 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Политик прибыл на полигон вместе со своей дочерью Ким Чжу Э.