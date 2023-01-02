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НовостиПолитика2 января 2023 9:55

Российские войска уничтожили две гаубицы AHS Krab, из которых ВСУ били по Донецку

Они располагалась в районе населенных пунктов Иванополье и Звановка
Роман КИЛЬМЯШКИН
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух польских гаубиц Krab, обстреливавших Донецк

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух польских гаубиц Krab, обстреливавших Донецк

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные уничтожили две польские гаубицы AHS Krab, из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации в понедельник, 2 января 2023 года.

Артиллерийские системы располагали в районе населенных пунктов Иванополье и Звановка в Донецкой Народной Республике. Российские войска выяснили позиции противника, после чего нанесли по ним поражающий удар.

Напомним, Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 15 декабря 2022 года.

По его словам, в общей сложности боевики выпустили по столице Донецкой народной республики порядка 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град".