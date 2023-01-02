Министр обороны Германии Ламбрехт оказалась в центре скандала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, об этом сообщила газета Die Welt.

Ролик, размещенный в соцсетях главы ведомства, вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе ее однопартийцев, и у простых немцев плохим качеством съемки, а главное — самим содержанием речи министра.

«В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — заявила министр обороны Ламбрехт.

Эксперт по безопасности Ульрике Франке прокомментировала речь Ламбрехт так, «они там в Берлине с ума посходили?». Также она назвала речь министра невыносимой из-за того, что та в драматичной ситуации сделала акцент на встречах «с замечательными людьми».

Политик от ХДС Серап Гюлер заявил, что такое поведение Ламбрехт является повод для канцлера Шольца снять министра с должности.

Он подчеркнул, что «речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду ее позоров. Поэтому: каждая последующая минута, когда канцлер все еще держится за этого министра и тем самым наносит еще больший ущерб репутации нашей страны, на его счету».

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что путь Украины в Евросоюз будет длительным и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства. Она добавила, что руководство Евросоюза тоже должно подготовиться, так как недостаточно просто «поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе».

17 декабря 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет в 2023 году передавать Украине танки в одностороннем порядке. Он отметил, что «немцы не будут действовать в одиночку», поскольку это является «критерием решительной и взвешенной политики» Берлина. По словам Шольца, большинство жителей Германии считает такой подход правильным.

Шольц подчеркнул, что его страна поддерживает Украину так, как это возможно. Берлин при этом «предотвращает прямую конфронтацию между НАТО и Россией», утверждает он.