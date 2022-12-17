Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке

Шольц заявил, что Германия не будут передавать Украине танки в одностороннем порядке Фото: REUTERS

Германия не будет в 2023 году передавать Украине танки в одностороннем порядке, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как заявил политик в интервью Sudeutsche Zeitung, «немцы не будут действовать в одиночку», поскольку это является «критерием решительной и взвешенной политики» Берлина. По словам Шольца, большинство жителей Германии считает такой подход правильным.

Глава правительства ФРГ отметил, что его страна поддерживает Украину так, как это возможно. Берлин при этом «предотвращает прямую конфронтацию между НАТО и Россией», утверждает он.

Напомним, ранее посол Украине в ФРГ Алексей Макеев сообщил, что страны достигли договоренности о поставке Киеву дополнительных вооружений.

Тем временем киевские власти пока не смогли получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба немецкому телеканалу ARD.