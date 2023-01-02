Рёнхап: КНДР может иметь 15-60 ядерных боеголовок Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

КНДР может обладать 15-60 ядерными боеголовками, об этом сообщили в южнокорейском агентстве Рёнхап со ссылкой на данные иностранных экспертов.

Отмечалось, что по данным американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, по состоянию на сентябрь у КНДР, предположительно, были готовы 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года заявлял, что Северная Корея обладает 20 зарядами, но имеет материалы, а именно уран-235 и плутоний-239, для создания еще 45-55 штук.

Японские эксперты из исследовательского института RECNA в своем докладе указывали, что КНДР по состоянию на июнь обладает 40 боеголовками.

Подчеркивалось, что американский Институт национальных стратегических исследований заявлял, что на ноябрь 2020 года у Пхеньяна было 15-60 ядерных зарядов.

Как писал сайт KP.RU, 2 января 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые способны нести ядерные заряды.

1 января 2023 года лидер КНДР заявил, что США пытаются создать "азиатскую версию НАТО", расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. Он уверен, что действия американцев связаны с желанием усилить давление на Пхеньян.

Он отметил, что США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства на уровне постоянного размещения.

По мнению Ким Чен Ына, Северная Корея в ответ должна удвоить усилия к укреплению своей военной мощи, чтобы гарантировать суверенитет, безопасность и защиту интересов страны.