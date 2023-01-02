Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины 2 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена днем в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение для населения действует в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 года воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Ранее сообщалось, что тревога объявлена в двух областях: Одесской и Николаевской. Затем сигнал распространился на всю восточную часть страны.

30 декабря 2022 года была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Украинские СМИ призывали не игнорировать сигналы. Сперва ресурс оповещения предупреждал только о тревоге в Киеве. А вместе с тем ряд областей Украины также было направлено предупреждение и рекомендации пройти в укрытие.