Правоохранители ДНР назвали причину ракетного удара по Макеевке в новогоднюю ночь Фото: REUTERS

Высокая сотовая активность военнослужащих в Макеевке Донецкой Народной Республики стала причиной удара по зданию ПТУ со стороны ВСУ, об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ДНР.

Собеседник агентства заявил, что предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.

Он подчеркнул, что противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов.

Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по системе военного управления и объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В военном ведомстве отметили, что все объекты были поражены.

Как подчеркивалось, в результате ударов российских военных было остановлено производство и ремонт военной техники ВСУ и боеприпасов, а поставленное для украинских войск иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.