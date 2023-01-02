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НовостиПолитика2 января 2023 13:06

"Молчания нет": В Германии честно ответили о контактах с Россией

Кабмин ФРГ сообщил, что Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях
София ГОНЧАРОВА
"Молчания нет": В Германии честно ответили о контактах с Россией

"Молчания нет": В Германии честно ответили о контактах с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях. Об этом она заявила во время выступления на брифинге.

- Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией...И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет, - сказала Хофман.

При этом она напомнила, что немецкий канцлер Олаф Шольц и другие лидеры стран Европейского Союза напрямую общаются с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Германия считает невозможным сохранять нормальные отношения с нынешней Россией. Также она заверила, что пока продолжается конфликт на Украине, Германия "намерена постепенно ужесточать санкции в отношении российской стороны".