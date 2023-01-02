Миноборны России: Киев нанес удар "HIMARS" по пункту временной дислокации российского подразделения в районе Макеевки Фото: REUTERS

2 января в Минобороны России сообщили, что Киев нанес удар "HIMARS" по пункту временной дислокации одного из подразделений российских военных в районе Макеевки.

В результате ракетного удара со стороны ВСУ по Макеевке в Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли 63 российских военных.

- Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка... В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих, - заявили в министерстве.

Также в военном ведомстве уточнили, что российскими силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить два реактивных снаряда.

Накануне сообщалось, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных Вооруженных сил Украины, три бронемашины и два танка. Также нашим военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.