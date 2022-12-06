Вооруженные силы России уничтожили свыше 80 военных противника на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), три бронемашины и два танка. Об этом сообщается в сводке министерства обороны страны о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале ведомства во вторник, 6 декабря 2022 года.

Как следует из представленных данных, российским военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.

"В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские военные безуспешно попытались предпринять попытки наступательных действий на Краснолиманском направлении, однако были разгромлены Вооруженными силами России. Их потери составили до 250 военных, в том числе около сотни иностранных наемников.

Напомним, военнослужащие пришли к выводу, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в районе Артемовске из-за использования натовской тактики COIN. Попавшие в плен военные ВСУ заявляли, что натовский курс не был рассчитан на интенсивные бои и вредил украинской пехоте.