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Экономика30 сентября 2022 14:52

Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной

Санкции предполагают запрет на въезд в Соединенное королевство и заморозку активов
Мария ПАВЛОВА
Великобритания ввела санкции против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

Великобритания ввела санкции против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Британские власти ввели санкции в отношении главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом в пятницу 30 сентября сообщает официальный сайт британского правительства.

Санкционные ограничения предполагают запрет на въезд в Великобританию. Также санкции коснутся активов Набиуллиной, если таковые будут обнаружены в Соединенном Королевстве. В случае обнаружения принадлежащих главе Центробанка активов они будут заморожены.

Британская сторона мотивировала введение санкций в отношении Набиуллиной тем, что глава Банка России «получает выгоду от поддержки правительства России посредством работы на него».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России. Они затронули десятки физических и юридических лиц, сообщает Министерство финансов США.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.