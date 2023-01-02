Пользователи Twitter раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за обещание помогать Украине Фото: REUTERS

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

Она отметила, что ЕС продолжает помогать Украине «генераторами, лампочками, убежищами, а также школьными автобусами».

Ляйен сообщила, что мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь и вскоре начнем распределять восемнадцатимиллиардный пакет поддержки.

Пользователи Twitter резко отреагировали на эти обещания фон дер Ляйен. В комментариях говорилось, что поддержка Зеленского осуществляется ЕС за счет благополучия населения европейских стран.

DarkPilled в своем комментарии задал вопрос европолитику, «вы осознаете, что Украина уже проиграла, а Запад просто откладывает ее конец, жертвуя все большим количеством самих украинцев?».

MBunkens предположил, что соседям, кто голодает и умирает, «может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?».

CasteloVoador заявил, что фон дер Ляйен «отлично превращает ЕС в силу для разжигателей войны».

Пользователь GabeZZOZZ спросил, «отметили с ними день рождения Степана Бандеры?».

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года пользователи Twitter раскритиковали новый «драконовский» закон о средствах массовой информации, принятый Зеленским. В одном из мнений мнений сказано, что это следует расценивать как предательство по отношению к украинскому народу. Пользователи возмущены тем, что получающий помощь с Запада Зеленский на эти деньги ужесточает цензуру, называют его «еще одним коррумпированным политиком» и отмечают, что теперь «никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину».

5 декабря 2022 года пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о новом мире. Боррель тогда заявил, что как первооткрыватели и конкистадоры, мы должны изобрести Новый Мир. В комментариях было отмечено, что каждый раз, когда Боррель говорит, он все глубже себя закапывает.

Кроме того, Вячеслав Володин критиковал идею Борреля вывезти пшеницу из Украины в Европу. Он отметил, что выгоду от такого предложения получит только Европа.

Ранее китайцы высмеяли «мудрость» Борреля о санкционной диете против России.