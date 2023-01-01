Пользователи Twitter раскритиковали новый закон Зеленского о медиа

Зеленского раскритиковали в Twitter за новый закон о СМИ. Фото: REUTERS

Новый закон о средствах массовой информации, принятый украинским президентом Владимиром Зеленским, следует расценивать как предательство по отношению к украинскому народу. Такое мнение высказал один из пользователей соцсети Twitter. В сети раскритиковали «драконовский» закон о медиа, который начал действовать на Украине.

Пользователи возмущены тем, что получающий помощь с Запада Зеленский на эти деньги ужесточает цензуру, называют его «еще одним коррумпированным политиком» и отмечают, что теперь «никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину».

Ранее французский политик Асселино назвал украинский закон о печати противоречащим евросвободе и заявил, что Зеленский новым законом о СМИ укрепляет нацистскую диктатуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 декабря, подписал закон «О медиа», который усиливает контроль государства над СМИ, а также вводит запрет на позитивное освещение действий России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский закон «О медиа» легитимацией произвола в отношении СМИ.