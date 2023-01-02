Минобороны сообщило о гибели 63 российских бойцов в Макеевке после удара ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки погибли 63 человека. Об этом 2 января сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих, - сказано в заявлении МО.

Военное ведомство пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших бойцов.

Уточняется, что ВСУ вели обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего они выпустили шесть ракет, две из них удалось сбить.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 бойцов ВСУ, три бронемашины и два танка. Также российским военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.