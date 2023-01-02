В Виннице госпитализирован священник УПЦ после нападения на него мужчины с ножом Фото: REUTERS

Винницкая епархия Украинской православной церкви сообщила в своем Telegram-канале о нападении на ее протоиерея, священник госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Осуществлено нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка», - говорится в сообщении.

В епархии отметили, что священник получил ножевые ранения, а преступление произошло на территории Покровского храма в Виннице.

Подчеркивается, что правонарушителя задержала полиция.

Также в сообщении подчеркнули, что «сейчас отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице».

На сайте епархии уточняется, что священник сделал замечания мужчине, который переворачивал вещи в храме, неизвестный не реагировал на них и «порезал священнику горло».

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» на объектах Украинской православной церкви в Сумской области. Уточнялось, что речь идет в том числе о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы.

14 декабря 2022 года СБУ проводила обыски на 19 объектах канонической Украинской православной церкви. Сотрудники украинской спецслужбы проводили оперативные мероприятия в девяти регионах страны, в том числе в семи монастырях и кафедральных соборах в Коростени, Ромнах и Ужгороде. Целью обысков называют выявление запрещенных предметов, а также лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.