СБУ вновь проводят обыски в православных церквях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на 19 объектах канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 14 декабря 2022 года.

Сотрудники украинской спецслужбы проводят оперативные мероприятия в девяти регионах страны, в том числе в семи монастырях и кафедральных соборах в Коростени, Ромнах и Ужгороде.

Целью обысков называют выявление запрещенных предметов, а также "лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

Напомним, ранее украинские СМИ заявили о проведении обысков в Киево-Печерской Лавре. Позже в СБУ назвали обыски "контрразведывательными мероприятиями" в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

Позднее СБУ провела обыски в трех монастырях Украинской православной церкви в Житомирской области. Как следует из официальной информации, сотрудники ведомства провели осмотр территории и помещений для выявления лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, а также предметов, запрещенных к обороту на территории Украины.