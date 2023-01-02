Премьер Польши Моравецкий планирует напомнить Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен при первой же встрече напомнить своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.

- Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы крайне негативны ... В моем первом разговоре с премьером (Украины) Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно, - заверил Моравецкий.

Также польский политик отметил, что Верховная рада "напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен". Так Моравецкий прокомментировал публикацию Верховной рады в Twitter информации о дне рождения националиста.

Несколько лет назад послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион раскритиковали проведение на Украине шествия в честь годовщины со дня рождения националиста Степана Бандеры. Дипломатов возмутил тот факт, что портрет человека, ответственного за гибель десятков тысяч евреев и представителей других народов, висел на здании Киевской городской администрации.