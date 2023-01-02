Глава Европарламента запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета по запросу Бельгии Фото: REUTERS

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола в срочном порядке запустила процесс лишения двух депутатов иммунитета. Такая необходимость возникла после запроса властей Бельгии. Об этом говорится в релизе ЕП.

При этом, имена депутатов в документе не раскрываются. Однако утоняется, что это связано с обвинений их в коррупции со стороны бельгийских правоохранительных органов.

- Председатель Метсола запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европейского парламента по запросу бельгийских судебных органов, - говорится в заявлении.

Теперь Метсола должна официально представить запрос о лишении иммунитета членов ЕП на ближайшей пленарной сессии 16 января 2023 года. После этого комитет ЕП по юридическим делам должен будет выработать свою рекомендацию и поставить ее на голосование на пленарное заседание, которое и примет решение.

Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявлял, что Европарламент переживает моральный кризис, поэтому он нуждается в обновлении. Он отметил, что ЕС бесчисленное количество раз использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа.