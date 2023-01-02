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НовостиОбщество2 января 2023 19:43

Губернатор Севастополя Развожаев: Системы ПВО сбили второй беспилотник над морем

Он призвал граждан сохранять спокойствие
София ГОНЧАРОВА
Губернатор Севастополя Развожаев: Системы ПВО сбили второй беспилотник над морем

Губернатор Севастополя Развожаев: Системы ПВО сбили второй беспилотник над морем

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздним вечером 2 января сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник над морем.

- Системы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку, - написал он в своем телеграм-канале.

Также он призвал граждан сохранять спокойствие.

До этого Развожаев сообщал, что система ПВО сбила беспилотник в небе над морем. Также он заверил, что все службы работают в штатном режиме.

Как писал сайт KP.RU, 2 января сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит на территории Воронежской области. По информации местных властей, его сбили средства ПВО, это был малогабаритный разведывательный беспилотник.

Кроме того, в этот же день беспилотник ВСУ атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области.