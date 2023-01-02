Беспилотник ВСУ сбит на подлете к Воронежу

Украинский беспилотник сбит на подлете к Воронежу Фото: REUTERS

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на территории Воронежской области. Об этом сообщают местные власти в понедельник, 2 января 2023 года.

"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", - говорится в телеграм-канале регионального правительства.

В сообщении уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений гражданских объектов не зафиксировано.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день беспилотник ВСУ атаковал объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Напомним, американские журналисты сообщили, что военные Соединенных Штатов помогают украинской армии наводить цели на места запуска беспилотных летательных аппаратов России.