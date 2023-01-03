Экс-советник президента Украины Соскин публично обвинил команду Зеленского во лжи

Киевский экономист Олег Соскин жестко раскритиковал режим Владимира Зеленского Фото: из соцсетей

Власти Украины намеренно скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Такое мнение высказал известный украинский экономист и экс-советник президента страны Олег Соскин.

«Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить», — отметил экономист в своем видео, которое он разместил на собственном Youtube-канале.

По мнению киевского эксперта, достоверная и непредвзятая информация о реальном положении дел в стране замалчивается киевскими властями исключительно для того, чтобы простые люди не поняли, какие на самом деле огромные потери несет Украина из-за продолжающегося конфликта с Россией.

Ранее с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского выступили и в Конгрессе США. Так, представитель Республиканской партии Соединенных Штатов, конгрессмен Марджори Тейлор Грин публично заявила о том, что украинский лидер может являться коррупционером. По ее словам, Вашингтон должен иметь возможность досконально контролировать, куда идет оказываемая США Украине масштабная финансовая помощь. Она полагает, что сейчас Украина фактически становится "51-м штатом" США, что недопустимо и преступно. В такой ситуации американский политик винит действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.