Владимир Зеленский должен будет "вернуть должок" западным лидерам, считают журналисты Фото: REUTERS

Запад в 2023 году очень ждет от украинского президента Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки, такое мнение высказал известный журналист Марк Галеотти в своей статье для британского издания The Times.

"Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом", - говорится в материале, опубликованном на страницах The Times.

По словам Галеотти, у Зеленского попросту не будет никакого выбора, так как западные спонсоры и кураторы абсолютно в любой момент могут полностью свести на нет любую политическую, военную и финансовую поддержку Киева.

Ранее бывший советник президента Украины, известный киевский экономист Олег Соскин публично заявил о том, что нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский и представители его команды сознательно врут собственному народу.

Соскин утверждает, что окружение Зеленского и он сам осознанно замалчивают данные о реальном ущербе, которые наносится стране массированными ударами Вооруженных сил РФ. По мнению эксперта, в команде Зеленского попросту опасаются того, что если рядовые украинцы узнают о реальном положении дел в стране, то рейтинг президента страны и уровень доверия к нему сразу же резко упадут.