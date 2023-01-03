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НовостиПолитика3 января 2023 1:49

Журналист Times Галеотти считает, что Запад ожидает от Зеленского в 2023 году "возврата инвестиций"

По мнению журналиста, украинскому лидеру "придется возвращать долги" Западу
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский должен будет "вернуть должок" западным лидерам, считают журналисты

Владимир Зеленский должен будет "вернуть должок" западным лидерам, считают журналисты

Фото: REUTERS

Запад в 2023 году очень ждет от украинского президента Владимира Зеленского так называемого "возврата инвестиций", поэтому ему придется имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы не лишиться поддержки, такое мнение высказал известный журналист Марк Галеотти в своей статье для британского издания The Times.

"Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом", - говорится в материале, опубликованном на страницах The Times.

По словам Галеотти, у Зеленского попросту не будет никакого выбора, так как западные спонсоры и кураторы абсолютно в любой момент могут полностью свести на нет любую политическую, военную и финансовую поддержку Киева.

Ранее бывший советник президента Украины, известный киевский экономист Олег Соскин публично заявил о том, что нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский и представители его команды сознательно врут собственному народу.

Соскин утверждает, что окружение Зеленского и он сам осознанно замалчивают данные о реальном ущербе, которые наносится стране массированными ударами Вооруженных сил РФ. По мнению эксперта, в команде Зеленского попросту опасаются того, что если рядовые украинцы узнают о реальном положении дел в стране, то рейтинг президента страны и уровень доверия к нему сразу же резко упадут.