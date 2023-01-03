Замглавы МИД РФ Руденко заявил о готовности Москвы ответить на военные угрозы

Россия должна отразить военные угрозы со стороны Токио, считают военные Фото: REUTERS

Отказ от мирного развития Японии может стать серьезным вызовом для безопасности РФ. В случае продолжения подобной практики Москва готова принять меры в целях блокирование военных угроз со стороны Токио, считает замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — передает слова Андрея Руденко российское информагентство ТАСС.

В Токио данные жесткие заявления со стороны российской стороны пока не прокомментировали, однако дали понять, что готовы в военном отношении противостоять любым противником (вне зависимости от его статуса и серьезности угрозы).

Ранее Япония дала понять собирается заключить мирный договор с Россией. Соответствующее заявление в своей программной речи в парламенте сделал премьер-министр страны Фумио Кисида. При этом тот же замглавы МИД РФ Руденко уже успел заявить, что откровенно провокационные и недружественные действия японской стороны делают любые дипломатические переговоры о заключении мирного договора фактически невозможными и нереализуемыми.