Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 января 2023 4:18

В Китае заявили о "девестернизации" мирового порядка

Профессор Вэнь заявил, что все больше стран отвергают миропорядок Запада
Роман КИЛЬМЯШКИН
Все больше стран избавляются от контроля со стороны западных стран

Все больше стран избавляются от контроля со стороны западных стран

Фото: Shutterstock

2022 год продемонстрировал, что все больше стран отвергают мировой порядок Запада, от Китая до Латинской Америки идет "девестернизация". Об этом заявил профессор Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.

По его словам, речь идет не об открытом противостоянии, а об избавлении от контроля со стороны западных стран и действиях, которые руководствуются в первую очередь именно национальными интересами.

По оценке ученого, в 2023 году эта тенденция продолжится и получит развитие.

"В 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться", - подчеркнул Ван Вэнь.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что действия РФ и Китая формируют справедливый миропорядок.

В свою очередь китайский политик заявил о готовности наращивать с Россией стратегическое взаимодействие "на благо наших стран и в интересах стабильности во всем мире".