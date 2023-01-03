В Китае заявили о "девестернизации" мирового порядка

Все больше стран избавляются от контроля со стороны западных стран Фото: Shutterstock

2022 год продемонстрировал, что все больше стран отвергают мировой порядок Запада, от Китая до Латинской Америки идет "девестернизация". Об этом заявил профессор Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.

По его словам, речь идет не об открытом противостоянии, а об избавлении от контроля со стороны западных стран и действиях, которые руководствуются в первую очередь именно национальными интересами.

По оценке ученого, в 2023 году эта тенденция продолжится и получит развитие.

"В 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться", - подчеркнул Ван Вэнь.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что действия РФ и Китая формируют справедливый миропорядок.

В свою очередь китайский политик заявил о готовности наращивать с Россией стратегическое взаимодействие "на благо наших стран и в интересах стабильности во всем мире".