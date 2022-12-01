Евросоюз признал, что не может конфисковать замороженные активы Центробанка России

Вместо конфискации активов ЦБ предлагается использовать прибыль с ликвидных активов для восстановления Украины, пишет The Wall Street Journal Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) заявила, что не может использовать замороженные активы Центробанка РФ ввиду действия международного принципа государственного иммунитета. Об этом написали в The Wall Street Journal. Вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

"Официальные представители Европейского союза заявили, что блок не может конфисковать замороженные средства российского центрального банка на сумму в десятки миллиардов евро для оплаты восстановления Украины, в то время как его исполнительный орган направил государствам-членам предложения о создании международного суда для судебного преследования российских чиновников", - говорится в публикации издания.

Также уточняется, что ЕК не располагает информацией о том, сколько активов и в банках каких стран они хранятся. В связи с этим не представляется на данный момент возможным оценить количество ликвидных резервов, прибыль которых можно будет направить на восстановление Украины.

Напомним, вчера, 30 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется более одного триллиона долларов по завершению конфликта с Россией.

"Сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ – более триллиона долларов", - сказал Зеленский.

Ранее он уже говорил о том, что одним из условий начала мирных переговоров с Россией будет компенсация разрушений, понесенных в ходе конфликта. В числе остальных условий "формулы мира" он назвал восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.