МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что признание независимости Косова отозвала уже десятая по счету страна. Все заявления хранятся у Белграда, однако их перечень власти не раскрывают. Об этом чиновник рассказал изданию "Вечерне новости".

По информации газеты, сербский министр подтвердил информацию о том, что "еще одна страна отозвала признание Косова". Он также добавил, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Накануне сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич объявил о планах Белграда направить запрос НАТО о вводе в Косово контингента сил безопасности, а позже он также заявил о серьезном обострении ситуации в регионе.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные интересы в Косово. Москва встревожена новым обострением ситуации в крае, отметила дипломат.