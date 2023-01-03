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НовостиПолитика3 января 2023 14:53

МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово

Чиновник рассказал, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова
София ГОНЧАРОВА
МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово

МИД Сербии сообщил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что признание независимости Косова отозвала уже десятая по счету страна. Все заявления хранятся у Белграда, однако их перечень власти не раскрывают. Об этом чиновник рассказал изданию "Вечерне новости".

По информации газеты, сербский министр подтвердил информацию о том, что "еще одна страна отозвала признание Косова". Он также добавил, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Накануне сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич объявил о планах Белграда направить запрос НАТО о вводе в Косово контингента сил безопасности, а позже он также заявил о серьезном обострении ситуации в регионе.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные интересы в Косово. Москва встревожена новым обострением ситуации в крае, отметила дипломат.