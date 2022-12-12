Захарова заявила, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные интересы в Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Александр Щербак /ТАСС

Власти России будут помогать Сербии отстаивать свои интересы в отношении Косово, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Будем помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать справедливое решение косовской проблемы», – приводятся слова дипломата на сайте МИД.

Как отметила представитель ведомства, Москва встревожена новым обострением ситуации в Косово и следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме. По словам Захаровой, провокации в крае осуществляются при потворстве США и Евросоюза, а сами власти Косово взяли курс на ужесточение репрессий против сербов и применение прямого этнически мотивированного насилия.

Ответственность за эскалацию конфликта лежит на премьер-министре непризнанной республики Альбине Курти и его «западных опекунах», заявила дипломат. Захарова отметила, что целью этих провокаций является взятие под полный контроль неалбанских северных районов.

Напомним, в минувшие воскресенье, 11 декабря, появилось сообщение о том, что спецназ полиции самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине на севере края. Незадолго до этого полиция Косово сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края, заявив, что огонь был открыт по полицейским «членами определенных криминальных групп, которые блокировали трассы».

Как писал сайт KP.RU, президент Сербии Александар Вучич объявил о планах Белграда направить запрос НАТО о вводе в Косово контингента сил безопасности, а позже он также заявил о серьезном обострении ситуации в регионе.