Музыкант Юрий Лоза раскритиковал "Песню года-2023" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкант Юрий Лоза выступил с критикой в адрес главного праздничного концерта страны - "Песни года", который был показан 1 января 2023 года на телеканале "Россия 1".

По его мнению, то, что ведущие называли тексты песен стихами является кощунством.

- Два дня подряд на "Песне года" ведущие, представляя очередной номер, говорили - музыка такого-то, стихи такого-то. Музыку я не обсуждаю, но называть озвученные тексты стихами - это просто кощунство, - заявил артист в посте на своей странице в "ВКонтакте".

Накануне сообщалось, что в новогоднюю ночь на экраны вышли "огоньки", которые каналы готовили к эфиру последние два месяца. В этот раз появились программы и с новыми звездными лицами, и с патриотичным репертуаром. Похвалу заслужил также новогодний «Квартирник у Маргулиса» на НТВ - за живой звук и состав участников.