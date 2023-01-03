Саратовской губернатор Бусаргин выразил соболезнования родным погибших в Макеевке военнослужащих Фото: REUTERS

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным погибших в Макеевке военнослужащих.

- Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона - Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким, - написал политик в своем телеграм-канале 3 января.

При этом власти официально опровергли сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных.

Напомним, 2 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки погибли 63 человека. Уточняется, что ВСУ вели обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего они выпустили шесть ракет, две из них удалось сбить.

В военном ведомстве заверили, что окажут всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших бойцов.