В Минкультуры Литвы предложили ввести мораторий на русскую культуру из-за событий на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает, что российская сторона "использует культуру как оружие". Именно поэтому, по его мнению, стоит рассмотреть введение в стране мораторий на русскую культуру из-за событий на Украине.

- Россия сознательно использует культуру как оружие ... Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми, - заявил Кайрис во время своего выступления в дискуссионной программе "ТВ-форум" в эфире LRT.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российскую культуру за рубежом отменяют неумные люди, а сама Россия, напротив, лучшие произведения других стран продвигает. Он также добавил, что это показывает, что "мы - умные, а те, кто отменяет нашу культуру, - не очень".

Кроме того, до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "запретить Россию", как это сейчас пытается сделать Запад, невозможно.