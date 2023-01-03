Мария Захарова раскритиковала министра культуры Литвы за его странные высказывания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о российской культуре.

Представитель дипломатического ведомства заявила, что судя по всему чиновник уже давно находится "на ментальном карантине".

- Министр бескультуры Литвы ... , могу Вас обрадовать - Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина, - написала Захарова в своем телеграм-канале 3 января.

До этого министр культуры Литвы Симонас Кайрис выступил с заявлением, что российская сторона "использует культуру как оружие". Именно поэтому, по его мнению, стоит рассмотреть введение в стране мораторий на русскую культуру из-за событий на Украине.