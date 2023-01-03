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НовостиПолитика3 января 2023 18:18

Мария Захарова раскритиковала министра культуры Литвы за его странные высказывания

По ее мнению, судя по всему чиновник уже давно находится "на ментальном карантине"
София ГОНЧАРОВА
Мария Захарова раскритиковала министра культуры Литвы за его странные высказывания

Мария Захарова раскритиковала министра культуры Литвы за его странные высказывания

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания министра культуры Литвы Симонаса Кайриса о российской культуре.

Представитель дипломатического ведомства заявила, что судя по всему чиновник уже давно находится "на ментальном карантине".

- Министр бескультуры Литвы ... , могу Вас обрадовать - Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчёт диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина, - написала Захарова в своем телеграм-канале 3 января.

До этого министр культуры Литвы Симонас Кайрис выступил с заявлением, что российская сторона "использует культуру как оружие". Именно поэтому, по его мнению, стоит рассмотреть введение в стране мораторий на русскую культуру из-за событий на Украине.