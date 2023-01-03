Умер Руслан Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета РСФСР. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В возрасте 80 лет умер Руслан Хасбулатов - последний председатель Верховного Совета РСФСР.

Его похороны пройдут в Чечне. Об этом со ссылкой на родных Хасбулатова сообщают РИА Новости.

Также "Пятый канал" уточняет, что председатель Верховного совета РСФСР скончался 3 января на своей даче в Московской области приблизительно в 19:00. Причина его смерти не озвучивается.

Напомним, Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1966 году он окончил юридический факультет в МГУ, а позже получил степень кандидата экономических наук. В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. Некоторое время он занимал пост первого зампреда Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, а после вступления Ельцина в должность президента РСФР был исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР.

Однако в СССР в ночь на 19 августа 1991 года произошел политический кризис. Тогда Хасбулатов написал обращение "К гражданам России", осуждающее действия ГКЧП.

Позже политик даже был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1994 году он был освобожден по амнистии.

В конце ноября 2022 года Хасбулатов рассказал KP.RU, что живет в квартире Брежнева и ездит в гости к главе Чечни Рамзану Кадырову.