В США заявили о тяжелых последствиях возможного успеха Украины в вооруженном конфликте с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные успехи Украины в вооруженном конфликте с РФ могут вдохновить Запад на масштабную вооруженную агрессию в отношении других государств. С таким публичным заявлением выступил известный американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.

«Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это еще больше подстегнуло бы „коллективный Запад“ продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада», — написал Барака в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Ранее американские экономисты и военные эксперты заявили о том, что нынешний довольно низкий рейтинг действующего президента США Джо Байдена не может дать ему возможность продолжать оказывать военную поддержку Киеву и осуществлять дальнейшее "накачивание" Украины различными современными видами вооружений.

В частности, перед президентскими выборами 2024 года, как ожидается, Байден может занять гораздо более осторожную позицию по украинскому конфликту, чтобы не дать повода представителям американской Республиканской партии резко критиковать его позицию по этому вопросу.