«Ъ»: Россия, Китай и США фактически создают новую многополярность

РФ, Китай и США стали столпами нового многополярного мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США, КНР и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации фактически уже вовсю формируют новую многополярность. Об этом говорится в материале российского издания «Коммерсантъ».

В статье подчеркивается, что российская специальная военная операция на Украине и конфликт вокруг Тайваня уже сейчас привели к шоковому перевороту в международной политике.

Фактически США и "коллективный Запад" стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе Москву и Пекин, пишут авторы материала. В то же время в статье говорится, что Россия и Китай не смогли назвать друг друга очень близкими союзниками, несмотря на демонстрацию сближения, поскольку имеют не пересекающиеся интересы в конфликте в Соединенными Штатами и Европой.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно публично заявлял о том, что однополярный мир и однополярная политическая система на сегодняшний день уже ушли в прошлое. В настоящее время одного ведущего гегемона на планеты быть просто не может, убежден Путин. Он заявил, что Соединенные Штаты долгое время обладали таким статусом, но сильно злоупотребляли им, что привело к крайне печальным последствиям для все мира.

Путин также подчеркнул, что игрокам на мировой политической арене не стоит опасаться того, что Россия решит стать новым гегемоном - таким целей и задач у Москвы точно не нет, Кремль стремится к формированию прочного многополярного мироустройства.