Минобороны РФ заявило об уничтожении установки HIMARS, из которой ВСУ ударили по Макеевке

Вооруженные силы РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS, нанесшую удар по Макеевке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ сообщило о том, что пусковая установка американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой боевики ВСУ вели огонь по Макеевке (Донецкая народная республика), уничтожена. Ранее стало известно о том, что в результате трагедии в Макеевке погибли сразу 89 российских военнослужащих.

"Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой украинские войска ударили по Макеевке. Кроме того, российские военные в результате ударов по Дружковке уничтожили 4 пусковые установки HIMARS, добавили в военном ведомстве РФ", - публично сообщил в своем официальном заявлении в связи с расследованием ЧП в Макеевке первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время в связи с данным ЧП ведется подробное разбирательство, непосредственно на месте событий работает комиссия Минобороны РФ, которая по итогам расследования сделает все соответствующие выводы и примет все необходимые решения (в том числе, возможно, и кадровые).