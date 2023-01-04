ООН не занимается организацией предложенного Украиной "саммита мира"

ООН не занимается организацией "саммита мира", предложенного Киевом Фото: REUTERS

Организация объединенных наций (ООН) не занимается реализацией инициативы министерства иностранных дел Украины о проведении "саммита мира". Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"В конечном итоге вам следует спросить у других. ООН это не организует", - заявил Хак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Германии пришли к выводам, что истинная причина призыва главы Украины Владимира Зеленского к проведению "саммита мира" кроется вовсе не в желании вести переговоры с Россией.

По оценке немецких журналистов, на самом деле украинский президент стремится получить дипломатическую и политическую выгоды.

Военная и финансовая поддержка киевского режима дорого обходится населению западных стран, и поэтому в обществе растет запрос на мирное урегулирование конфликта, что политик, безусловно, понимает.